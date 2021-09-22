Во время саммита Украина-ЕС в октябре Зеленский поднимет вопрос европейской перспективы Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявляет, что во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре глава государства Владимир Зеленский поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины.

«Президент поднимет вопрос признания европейской перспективы Украины во время Саммита», — сказал Жовква на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, он заявил, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления Саммита, и по его информации большинство предложений будет учтено.

Ожидается, что на Саммите будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить о совместной оценке. По мнению Жовквы важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновления таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

«Важным вопросом, который будет обсужден на Саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности „Северный поток −2“ и энергетика в целом», — добавил он.

Среди прочего, замруководителя ОПУ выразил надежду на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, а также ряда других шоглашений.

Очередной саммит Украина-ЕС пройдет 12 октября в Киеве.