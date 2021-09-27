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Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО

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Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сегодня уделять особое внимание участку границы с Украиной, передает БЕЛТА.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — заявил белорусский лидер.

По его словам, данная тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем», — заявил белорусский лидер.

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Также он сказал, что в Польше якобы разворачивают целые корпуса иностранных войск у границ Беларуси.

«В Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США... Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт».

По словам Лукашенко, мало того, что в Украине «создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно — и не только беглых лидеров оппозиции — работе по Беларуси, как говорят спецслужбы».

Беларусь, Александр Лукашенко, НАТО
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