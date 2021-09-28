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Австралия обвинила Google в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы

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Австралия обвинила Google в нарушении правил конкуренции на рынке рекламы

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) выявила серьезные нарушения принципов добросовестной конкуренции на рынке цифровой рекламы и рекламных технологий страны. Как указал антимонопольный регулятор в докладе, обнародованном во вторник, доминирующее положение корпорации Google наносит ущерб издателям, рекламодателям и потребителям.

По мнению комиссии, одних лишь «правовых мер, предусмотренных действующим законодательством Австралии, недостаточно для обеспечения добросовестной конкуренции в секторе», а потому необходимо разработать свод правил для регулирования рынка цифровой рекламы. «Google... контролирует ключевые звенья цепочки поставок рекламы и рекламных технологий. По нашим оценкам, в 2020 году более 90% рекламы попали на рынок через один или несколько сервисов Google. Доминирующее положение платформы подкреплено множеством факторов, включая доступ к данным потребителей, эксклюзивным технологиям, а также возможность интеграции всех своих рекламных технологий», — указал регулятор.

В ACCC также подчеркнули, что Google использует свое положение на рынке для защиты от конкуренции, предоставляя существенные преимущества собственным и интегрированным сервисам. Уникальное положение платформы позволяет ей получать выгоду в ущерб другим. «Структура корпорации выстроена так, что в рамках одной транзакции Google может действовать и от имени покупателя, и от имени продавца, ...а поскольку их интересы не могут совпадать, возникает конфликт, который наносит вред обеим сторонам», — отмечено в докладе комиссии.

«Мы выявили системные проблемы, связанные с поведением Google на протяжении многих лет. Отсутствие конкуренции рекламных технологий, вероятно, стало причиной повышения затрат для всех игроков рынка, а низкая эффективность индустрии в целом привела... к снижению качества онлайн-контента. В конечном итоге это отразится и на потребителях, которым придется платить за рекламируемые товары больше», — пояснил глава АССС Род Симс.

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Для решения проблем рынка рекламных технологий регулятор вышел к властям страны с рекомендацией «создать правила для регулирования конфликтов интересов и обеспечения добросовестной конкуренции среди поставщиков рекламных технологий». Ожидается, что принципы создания этих правил и правовых основ для их применения будут представлены комиссией в сентябре 2022 года.

Google, Австралия
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