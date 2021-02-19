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14 миллионов человек без новостей: как Австралия борется с цифровыми гигантами

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14 миллионов человек без новостей: как Австралия борется с цифровыми гигантами

Война Австралии с цифровым гигантам началась вовсе не после того, как Facebook отрезал 14 млн пользователей страны от новостей. И даже не летом 2020 года, когда ACCC (Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей) опубликовала проект кодекса ведения переговоров на медиарынке, созданный по поручению правительства. Регулятор два года разрабатывал основные положения этого кодекса, и за это время, как отмечают в ACCC, успел провести множество консультаций, в том числе и с представителями цифровых платформ. Опубликованный в конце июля 2020 года документ все равно стал причиной сначала для негодования, а затем и для угроз со стороны компаний Google и Facebook.

Положения кодекса

Если кодекс в его сегодняшнем виде будет принят парламентом, то австралийские новостные агентства смогут вести индивидуальные или коллективные переговоры с Facebook и Google по поводу оплаты новостного контента. Причем список технологических компаний, попадающих под действие кодекса, только начинается с Facebook и Google, но не исчерпывается ими, закон позволяет расширять его по мере укрепления значения других платформ на медиарынке Австралии.

Кодекс также вводит эффективный механизм разрешения споров. Если стороны не могут прийти к соглашению о цене контента, то государственный арбитр решает, чье предложение выглядит более разумным, и его решение уже неоспоримо. За нарушение условий соглашения предусмотрен штраф до 10 млн австралийских долларов ($7,4 млн).

А еще после принятия кодекса технологические компании будут обязаны уведомлять средства массовой информации о смене алгоритмов поиска, влияющих на порядок появления новостей, и делиться данными о потребителях, полученными в ходе распространения новостного контента.

Цифровые гиганты посчитали кодекс несправедливым и способным разрушить их бизнес-модель. В случае его вступления в силу Google пообещала отключить свою основную поисковую систему в Австралии, а Facebook заявил, что заблокирует обмен новостями для всех пользователей страны. За этим спором с большим интересом наблюдали во всем мире, ведь обе платформы, начав одинаково — с угроз, после повели себя по-разному.

Два мира

Google, по всей видимости, посчитала, что худой мир лучше доброй ссоры и буквально за неделю заключила контракты с крупнейшими новостными компаниями страны, договорившись о фиксированных ежегодных выплатах. По некоторым данным, они составляют порядка 30 млн австралийских долларов ($23,3 млн), что, с учетом бедственного положения многих изданий, не так уж и плохо. Впрочем, для технологической корпорации это не столь уж очевидная победа. Еще неизвестно, поможет ли ей сервис Google News Showcase, а именно в рамках этой системы подписаны все контракты, выйти из-под действия кодекса. Но в любом случае — добрые намерения были продемонстрированы, а соглашения заключены на взаимовыгодных условиях.

Facebook в этой ситуации решил пойти другой дорогой и до конца. Еще до того, как кодекс вступил в силу, и даже до того, как его одобрили в парламенте, социальная сеть выполнила свою угрозу, отключив возможности публикации, просмотра и распространения новостей для всех пользователей в Австралии. Сославшись на то, что само понятие «новость» довольно размыто и может пониматься весьма широко, Facebook снес содержимое сотен страниц, не имеющих никакого отношения к СМИ. В числе пострадавших оказались совершенно случайные организации — и страницы благотворительного общества «Святые сердца», совета по оказанию помощи бездомным и австралийской ассоциации баскетбола, и региональных минздравов, служб спасения и пожарных. Это неожиданное решение, которое в Австралии назвали «выстрелом в свою ногу», нанесло сокрушительный удар по репутации соцсети на континенте.

Все усилия Facebook по сохранению имиджа компании, поддерживающей честную журналистику и борющейся с дезинформацией о пандемии, пошли прахом. Изумление, царившее вначале среди пользователей соцсети в стране, быстро сменилось возмущением и негодованием, и австралийцы призвали мир поддержать их, покинув Facebook. «Эти действия подрывают легитимность платформы и нивелирует заявленные ею гражданские намерения. Facebook послал сигнал правительству Австралии, но он также отправил его и своим пользователям», — пишет новозеландский аналитик Дайана Боссио.

Сигнал, очевидно, дошел до пользователей, и он им не понравился. «Я надеюсь, что это станет началом конца для этой платформы, которая начиналась с видеороликов о кошках и добрых намерений, а затем стала средством, разрушившим бесчисленное количество жизней и замедлившим социальное развитие целого поколения», — пишут в комментариях австралийцы.

Зачем нужен кодекс

В последние годы традиционные медиа Австралии потеряли значительную часть доходов от рекламы и подписки. В 2019 году регулятор опубликовал отчет, в котором говорилось, что цифровые платформы Google и Facebook стали «неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний», что обеспечило им преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг.

Проще говоря, у австралийских СМИ нет аргументов для того, чтобы убедить цифровые платформы платить за контент больше, чем те сами хотят. При этом Google и Facebook контролируют большую часть рынка онлайн-рекламы в Австралии и получают всю прибыль, хотя новостная повестка в стране, которая и генерирует активность пользователей, создается как раз местными медиа, неспособными заставить платформы оплачивать их труд.

Реформа медиасектора

Кодекс для медиарынка на самом деле является первым этапом масштабной реформы медиасектора страны, начатой правительством Скотта Моррисона. Власти намерены ужесточать контроль за работой крупных технологических компаний на территории страны.

Планируется, что в марте ACCC опубликует отчет о роли Google и Apple Inc. в индустрии программного обеспечения для смартфонов, что, вероятно, станет причиной для создания нового кодекса или пересмотра старого.

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Имена победителей в войне Австралии против могущества цифровых гигантов будут определены уже совсем скоро. Вероятно, в первой декаде марта кодекс ведения переговоров для СМИ получит статус закона. После этого технологическим компаниям, сначала Google и Facebook, а затем и многим другим придется жить по правилам или покинуть континент. Но из этой истории последуют и другие, не менее важные выводы, после нее станет понятно, насколько далеко готовы зайти корпорации, чтобы сохранить власть и влияние, и как правительства могут им в этом помешать.

Источник

Facebook, Google, Австралия
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