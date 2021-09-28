Нефть впервые c 2018 года стоит дороже $80

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила отметку $80 за баррель, свидетельствуют данные Investing.com.

При этом фьючерсы с поставкой в октябре 2021 года торговались на максимуме у отметки $79,53 за баррель и к 8:30 по Киеву торги шли на уровне $79,33 за баррель.

Ранее аналитики Goldman Sachs повысили прогноз по ценам на нефть Brent до конца года до 90 долларов США за баррель с 80 долларов США, поскольку более быстрое восстановление спроса на топливо привело к сокращению мировых поставок.