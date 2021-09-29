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Facebook запустила для пользователей в США аналог TikTok

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Facebook запустила для пользователей в США аналог TikTok

Американская компания Facebook объявила о запуске на базе приложения социальной сети сервиса коротких развлекательных видео Reels в США — аналога сервиса Instagram Reels и китайского приложения TikTok. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в среду.

«Сегодня мы запускаем Reels на Facebook для iOS и Android в США», — говорится в релизе. Как и в принадлежащей Facebook соцсети Instagram, пользователи смогут создавать и просматривать короткие развлекательные видео, а также монетизировать просмотры на своих публикациях.

Как и на аналогичных сервисах, видеоролики Reels в Facebook могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети. Создатели публичных видео должны быть старше 18 лет.

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«В рамках нашего обязательства выделить более 1 млрд долларов для поощрения создателей контента в 2022 году, мы также предлагаем новую бонусную программу, которая поможет создателям зарабатывать деньги, когда люди смотрят их видео Reels», — сообщила компания. Финансовый бонус будет доступен как в Facebook, так и в Instagram.

Facebook, Reels
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Среда, 29 сентября 2021
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