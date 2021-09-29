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Китайские компании придумали как уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

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Китайские компании придумали как уходить от исков о краже интеллектуальной собственности

Китайские техногиганты начали применять новый метод правовой борьбы с исками о краже интеллектуальной собственности. Они подают запросы в китайские суды, которые выносят так называемые судебные запреты, которые не позволяют иностранным компаниям инициировать судебные дела в любой точке мира. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это вызвало обеспокоенность в США, поскольку ранее Пекин обещал строго соблюдать законодательство о патентах и авторском праве, однако китайские суды проводят прямо противоположную политику. С 2020 года по четырём крупным делам китайское правосудие вынесло запреты. Решения были приняты в пользу китайских Huawei, Xiaomi и BBK, а в четвёртом китайский суд поддержал корейскую Samsung Electronics.

В деле Xiaomi пекинская компания получила судебный запрет против делавэрской InterDigital, владеющей патентами на беспроводные и цифровые технологии, которые используются в смартфонах. С 2013 года Xiaomi продала миллионы мобильных телефонов, в которых использовались решения, защищённые патентами InterDigital — такое допускается, пока стороны ведут переговоры о лицензионных отчислениях. Однако семь лет спустя переговоры закончились безрезультатно, и в 2020 году InterDigital решила подать в суд на Xiaomi за нарушение патентных прав, однако столкнулась с запретом.

Запрет выдал китайский суд в Ухане по запросу Xiaomi. Согласно этому документу, InterDigital запрещается инициировать новые дела против Xiaomi в Китае или где-либо ещё — в противном случае американской стороне грозят штрафы в размере около $1 млн в неделю. Юристы, связанные с китайскими компаниями по вопросам интеллектуальной собственности, отметили, что дело InterDigital стало последним сигналом о том, что Пекин игнорирует патентное законодательство, авторские права и коммерческую тайну иностранных компаний. В ключевых вопросах, по их мнению, ситуация нисколько не улучшилась, несмотря на обещания Пекина, данные в рамках торговой сделки США и КНР от 2020 года.

В США и Великобритании подобные запреты обычно выносятся судами, чтобы избежать одновременного рассмотрения одинаковых дел в разных юрисдикциях. Так, федеральный окружной суд в американском штате Вашингтон издал судебный запрет, не позволяющий Motorola подать параллельный иск против Microsoft в Германии. Однако китайские суды решили расширить эту практику, запрещая подачу исков во всём мире, и это не соответствует практике в западных странах.

По мнению экспертов, это делается с одной целью: чтобы только китайские суды принимали решения относительно того, насколько ценным является тот или иной объект интеллектуальной собственности. Когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа инициировала торговую войну с Китаем в 2018 году, она использовала данные по кражам интеллектуальной собственности в качестве одной из причин. По её оценкам, прямые кражи или недоплаты по лицензиям ежегодно наносили американским компаниям ущерб в $50 млрд. В рамках последующей торговой сделки Пекин ужесточил финансовые санкции за нарушения и упростил для иностранных компаний процедуру подачи жалоб напрямую в китайскую юрисдикцию.

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Количество судебных исков, поданных американскими компаниями против китайских предприятий за кражу интеллектуальной собственности, в последние годы резко сократилось, однако аналитики утверждают, что это нельзя назвать признаком прогресса. Как раз напротив: потенциальные истцы либо заранее уверены в том, что проиграют в суде, либо не хотят подвергаться репрессиям со стороны китайского правительства.

США, Китай, интеллектуальная собственность
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