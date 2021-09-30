Цена на газ в Европе продолжает обновлять рекорды

Цена на газ в Европе на открытии торгов 30 сентября продолжила обновлять рекорды и превысила $1090 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1091,6 за 1 тыс. куб. м или €91,005 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет около 4,3%.

Ранее цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м., а 30 сентября уже преодолела отметку в $1070.