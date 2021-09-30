Депутаты поддержали отставку мэра Запорожья

На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий мэра Владимира Буряка и освобождении его от должности.
Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, было проведено тайное голосование, в котором приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3.
«Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах», — сказано в сообщении.
29 сентября мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении уйти с поста городского головы по состоянию здоровья.
Он также отметил, что из города уезжать не собирается, из политики уходить не будет, а партия Владимира Буряка «Еднання» будет продолжать участвовать в развитии партии и города.
25 ноября 2015 года Буряк принял присягу городского головы. 25 октября 2020 года он был избран мэром Запорожья на второй срок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016