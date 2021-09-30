Депутаты поддержали отставку мэра Запорожья

На внеочередной сессии Запорожского городского совета депутаты поддержали решение о досрочном прекращении полномочий мэра Владимира Буряка и освобождении его от должности.

Как сообщает пресс-служба Запорожского городского совета, было проведено тайное голосование, в котором приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3.

«Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах», — сказано в сообщении.

29 сентября мэр Запорожья Владимир Буряк заявил о намерении уйти с поста городского головы по состоянию здоровья.

Он также отметил, что из города уезжать не собирается, из политики уходить не будет, а партия Владимира Буряка «Еднання» будет продолжать участвовать в развитии партии и города.

25 ноября 2015 года Буряк принял присягу городского головы. 25 октября 2020 года он был избран мэром Запорожья на второй срок.