В Китае власти начали изымать «вредные» песни караоке

Китайские власти приступили к повсеместному изъятию из обращения песен караоке с вредоносными содержанием. Основанием для этого стало вступившее в силу в пятницу постановление Министерства культуры и туризма КНР.
Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, с 1 октября запрещено исполнять произведения, наносящие урон суверенитету, национальным интересам и государственной безопасности Китая, подрывающие суверенитет и единство нации. Кроме того, увеселительные заведения по всей стране обязаны исключить музыкальные произведения, в которых выражается неуважение к религии и народным традициям.
Как следует из постановления, в караоке-барах больше не допускаются песни, в которых ведется открытая или скрытая пропаганда развратного образа жизни, азартных игр, насилия и наркотиков. Также будут ликвидированы произведения, содержащие клевету на тех или иных представителей общественности.
Из законодательного акта следует, что граждане, обнаружившие недозволенный песенный контент, могут пожаловаться на него, направив уведомление компетентным органам через специальную систему. Региональные власти, как отмечается, обязаны оказать активное содействие мерам центрального правительства.
В КНР насчитывается более 50 тыс. баров с караоке. Их доходы в 2020 году составили около 60 млрд юаней (порядка $9,25 млрд).
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