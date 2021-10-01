В Милане прошло массовое молодежное шествие с Гретой Тунберг

Фото: ANSA

Массовое многотысячное шествие молодых людей в рамках акции «Пятницы во имя будущего» прошло в пятницу в Милане. Как сообщает агентство ANSA, организаторы мероприятия, в котором приняла участие основательница проекта шведская активистка Грета Тунберг, утверждают, что по центру города прошли до 50 тыс. человек. По данным властей, в шествии приняли участие до 6 тыс. молодых людей.

Одновременно в городе заканчивается молодежный форум, посвященный проблемам климата, который организовала председательствующая в Группе двадцати Италия в рамках подготовки к 26 сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).

Тунберг приняла изначально участие в этом мероприятии, на котором вновь критически высказалась в отношении бездействия мировых лидеров перед лицом климатических изменений. Произнесенное ею с трибуны «бла-бла-бла» в отношении пустых обещаний стало своего рода лозунгом манифестации, как и песня итальянских партизан «Белла чао!», звучавшая во время шествия.

По заявлению организаторов, акция рассчитана на весь день. Традиционно «Пятницы во имя будущего» предполагает непродолжительную манифестацию на час-два, в это время школьники пропускают уроки.

По свидетельству очевидцев, в Милане значительно увеличены полицейские патрули. Это связано, в частности, с тем, что другая группа активистов (Justice Climate Platform) заняла площадь перед миланской биржей в знак протеста против финансовых интересов, которые не считаются с потребностями планеты. В четверг, когда на молодежный форум приезжал премьер-министр Марио Драги, несколько раз между протестующими и полицейскими возникала напряженность, но ни о каких инцидентах в итоге не сообщалось.