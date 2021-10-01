В Грузии задержан Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории этой страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал премьер в пятницу.
По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — отметил Гарибашвили.
Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.
Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, сообщает грузинский телеканал TV Pirveli. На встречу с ним едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Периметр тюрьмы охраняют усиленные наряды полиции.
Кроме того, руководитель оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии.
Отметим, грузинские власти целый день уверяли, что экс-президента нет в стране и что он, якобы, находится в украинском Трускавце.
Сам Саакашвили с утра написал в соцсетях, что прибыл в Грузию и призвал своих сторонникв к маршу на Тбилиси.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел. Он не был на родине восемь лет, с тех пор как оставил президентский пост.
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