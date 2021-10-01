Войти
Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца
резонанс
Байден отсрочил шатдаун в США на два месяца
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
официально
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Грузии задержан Саакашвили

2004
В Грузии задержан Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории этой страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал премьер в пятницу.

По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — отметил Гарибашвили.

Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.

Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, сообщает грузинский телеканал TV Pirveli. На встречу с ним едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Периметр тюрьмы охраняют усиленные наряды полиции.

Кроме того, руководитель оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии.

Отметим, грузинские власти целый день уверяли, что экс-президента нет в стране и что он, якобы, находится в украинском Трускавце.

Сам Саакашвили с утра написал в соцсетях, что прибыл в Грузию и призвал своих сторонникв к маршу на Тбилиси.

Читайте также: В Китае власти начали изымать «вредные» песни караоке

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел. Он не был на родине восемь лет, с тех пор как оставил президентский пост.

Грузия, Михаил Саакашвили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016