В Грузии задержан Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории этой страны. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение», — сказал премьер в пятницу.



По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — отметил Гарибашвили.

Он не уточнил, где был задержан Саакашвили.

Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, сообщает грузинский телеканал TV Pirveli. На встречу с ним едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Периметр тюрьмы охраняют усиленные наряды полиции.

Кроме того, руководитель оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии.

Отметим, грузинские власти целый день уверяли, что экс-президента нет в стране и что он, якобы, находится в украинском Трускавце.

Сам Саакашвили с утра написал в соцсетях, что прибыл в Грузию и призвал своих сторонникв к маршу на Тбилиси.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел. Он не был на родине восемь лет, с тех пор как оставил президентский пост.