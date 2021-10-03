ЕС планирует создать в Украине военную миссию

На фоне напряженных отношений Москвы и Киева Евросоюз рассматривает возможность создания в Украине своей военной учебной миссии, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейский службы внешних связей (EEAS).
В документе говорится, что создание миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России возле украинских границ и в Крыму. Она получит название «Военная консультативная и учебная миссия ЕС на Украине» (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine, EUATM).
По данным Welt, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Их поддерживают Швеция и Финляндия. В конце июля, как сообщает газета, главы МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю обращение с просьбой о ее проведении.
Как пишет газета, европейское внешнеполитическое ведомство рассматривает три других способа, при помощи которых ЕС может помочь улучшить военный потенциал украинской армии. В их числе — расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у украинской границы находятся порядка 100 тыс. российских военнослужащих.
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