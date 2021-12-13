Лидеры ЕС обсудят на саммите действия в случае агрессии РФ против Украины

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 16 декабря возможные действия сообщества в координации с США в случае агрессии России против Украины. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Все министры были ясны в том, что любая агрессия против Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России. Мы тесно координируемся с нашими трансатлантическими партнерами. Эта тема остается важной в нашей повестке и будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг», — сказал он.

По словам Борреля, ЕС готовится к худшему, но надеется на лучшее в ситуации вокруг Украины, и потому нацелен на сдерживание агрессии, а не на противодействие ей. «Я понимаю положение украинцев, в такой ситуации надо готовится к худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому ЕС сейчас находится в режиме сдерживания, стремясь предотвратить кризис, начало любых военных действий. Прежде чем готовиться к организации военного ответа украинцев, мы должна предотвратить и надеяться на лучшее», — заявил он.

При этом Боррель добавил, что ЕС оказывает военную поддержку Украине, в частности, выделив €35 млн на развитие логистических возможностей ВСУ.