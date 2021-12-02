Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины

Главы МИД ЕС 13 декабря обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Брюсселе, включая возможное ужесточение санкций против России в случае агрессии. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«ЕС будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и с весны мы работаем над тем, как укрепить устойчивость Украины во многих сферах. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС», — заявил он.

По его словам, у ЕС уже есть санкции против России, включая индивидуальные и экономические. «Они постоянно продлеваются и переоцениваются в зависимости от развития ситуации в регионе. Всегда можно усилить или ослабить эти санкции, в случае если будет изменение поведения России. Этот вопрос также будет обсуждаться министрами», — заявил он.

Ранее в четверг ситуацию в Украине верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил в двустороннем порядке на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.