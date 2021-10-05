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В Facebook назвали причину глобального сбоя

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В Facebook назвали причину глобального сбоя

Глобальный сбой в работе Facebook связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — сообщили в Facebook.

Согласно сообщению компании, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».

Также в компании заявили об отсутствии доказательств в утечке пользовательских данных во время сбоя.

Глобальный сбой, в результате которого не работали Facebook, Instagram и WhatsApp, продлился более шести часов. Также о проблемах в работе сообщали пользователи Netflix, Zoom, Tinder Viber и YouTube.

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В час ночи 5 октября компании сообщили, что постепенно восстанавливают часть функций, а основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.

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