Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

Офшор — это современный законный инструмент для минимизации налогов. И я даже не сомневаюсь, что Зеленский его использовал тоже вполне законно.

Нужно признать, что с появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.

Знаете, почему у Америки получилось стать богатой?

Разве там не было коррупции? Была. О масштабах коррупции можно почитать в трилогии Драйзера, в основе которой лежит реальная история бизнесмена Чарли Йеркса. Может олигархов там не было? Тоже были. Вандербильт, Астор, Жирар, Гулд, Рокфеллер. Это все олигархи США, которых тогда даже символически назвали «баронами-разбойниками».

Так почему у них получилось? Все свои баснословные доходы бароны-разбойники вкладывали в экономику США. В самые перспективные направления. В те же железные дороги. В новые заводы. Все что потом создало основу промышленного развития.

И все потому, что тогда офшоров не было! Ну не было тогда альтернатив, где можно было припарковать свои капиталы. Потому все деньги, в том числе и коррупционные, инвестировались обратно в экономику США.

А в Украине, благодаря офшорам, все деньги, заработанные легальным или нелегальным способом, выводятся из страны. Обратно возвращается лишь мизерная часть. Потому не удивительно, что экономика в таком состоянии.