Инженеры Facebook с помощью болгарки прокладывали путь к серверам

Инженеры Facebook использовали болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме после произошедшего в понедельник масштабного сбоя. Об этом написал в Twitter отвечающий за техническую тематику журналист газеты The New York Times Майк Айзек, ссылающийся сразу на три источника в компании.
Поскольку сбой в работе сетей Facebook затронул и внутреннюю пропускную систему, карточки доступа оказались бесполезны. Из-за этого некоторые сотрудники не могли попасть на свои рабочие места. Для возобновления деятельности было необходимо вручную перезапустить некоторые из серверов в Калифорнии, однако этому препятствовали электронные замки. В результате инженерам пришлось применить болгарку, чтобы получить к ним доступ.
Вследствие сбоя, вызванного, по предварительной версии, внутренней ошибкой, социальные сети и мессенджеры компании не работали свыше шести часов. Стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала.
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