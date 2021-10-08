Войти
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
энергетика
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа
позиция
Украина не будет вести переговоры с РФ по прямой закупке газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

YouTube не разрешит монетизировать контент с отрицанием изменения климата

401
YouTube не разрешит монетизировать контент с отрицанием изменения климата

Видеохостинг YouTube в рамках новой политики намерен отменить рекламные выплаты авторам видеоконтента, в котором отрицается изменение климата на планете, а также запретить размещение рекламы подобных материалов на своей площадке. Об этом в четверг сообщила компания Google, которой принадлежит видеохостинг.

«В последние годы мы часто слышали от растущего числа наших рекламодателей и партнеров, что они обеспокоены тем, что реклама показывается рядом с неверными утверждениями об изменении климата или самой рекламой таких утверждений. Рекламодатели не хотят, чтобы их продукты или услуги появлялись рядом с подобными материалами. Издатели и создатели контента не хотят, чтобы реклама таких утверждений появлялась на их видео», — говорится в сообщении компании.

«Именно поэтому сегодня мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей и авторов видео, которая запретит рекламу видеоконтента, который противоречит общепризнанному научному консенсусу о существовании изменения климата и его причинах, а также его монетизацию», — заявили в Google.

«Это в том числе относится к видео, в котором содержатся заявления, что изменение климата — результат фабрикации или обман, к отрицанию данных за долгосрочный период, свидетельствующих об увеличении температуры, и к утверждениям, что выброс парниковых газов или человеческая деятельность якобы не вносят свой вклад в этот процесс», — добавили в американской корпорации.

Изменения вступят в силу «в следующем месяце». Их исполнение будут контролировать «автоматизированные инструменты» и сотрудники площадки, причем контексту будет уделено значительное внимание. Новые правила не затронут материалы, на которых освещается или обсуждается проблема отрицания изменения климата, дебаты о государственной «климатической» политике, дискуссии о новых исследованиях.

Читайте также: Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний

29 сентября YouTube сообщил, что в рамках своей новой политики намерен блокировать видеоролики, авторы которых заявляют о неэффективности и опасности одобренных властями вакцин от различных заболеваний. Ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.

YouTube, изменение климата
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 октября 2021
Четверг, 7 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016