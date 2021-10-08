YouTube не разрешит монетизировать контент с отрицанием изменения климата

Видеохостинг YouTube в рамках новой политики намерен отменить рекламные выплаты авторам видеоконтента, в котором отрицается изменение климата на планете, а также запретить размещение рекламы подобных материалов на своей площадке. Об этом в четверг сообщила компания Google, которой принадлежит видеохостинг.
«В последние годы мы часто слышали от растущего числа наших рекламодателей и партнеров, что они обеспокоены тем, что реклама показывается рядом с неверными утверждениями об изменении климата или самой рекламой таких утверждений. Рекламодатели не хотят, чтобы их продукты или услуги появлялись рядом с подобными материалами. Издатели и создатели контента не хотят, чтобы реклама таких утверждений появлялась на их видео», — говорится в сообщении компании.
«Именно поэтому сегодня мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей и авторов видео, которая запретит рекламу видеоконтента, который противоречит общепризнанному научному консенсусу о существовании изменения климата и его причинах, а также его монетизацию», — заявили в Google.
«Это в том числе относится к видео, в котором содержатся заявления, что изменение климата — результат фабрикации или обман, к отрицанию данных за долгосрочный период, свидетельствующих об увеличении температуры, и к утверждениям, что выброс парниковых газов или человеческая деятельность якобы не вносят свой вклад в этот процесс», — добавили в американской корпорации.
Изменения вступят в силу «в следующем месяце». Их исполнение будут контролировать «автоматизированные инструменты» и сотрудники площадки, причем контексту будет уделено значительное внимание. Новые правила не затронут материалы, на которых освещается или обсуждается проблема отрицания изменения климата, дебаты о государственной «климатической» политике, дискуссии о новых исследованиях.
29 сентября YouTube сообщил, что в рамках своей новой политики намерен блокировать видеоролики, авторы которых заявляют о неэффективности и опасности одобренных властями вакцин от различных заболеваний. Ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.
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