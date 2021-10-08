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Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний

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Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний

Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция «Слуга народа») от участия в пленарных заседаниях на пять дней за высказывание о смерти депутата от группы «За майбутнє» Антона Полякова, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы сегодня подписали от всех фракций письмо на регламентный комитет с тем, что в они это рассмотрели и отстранили ее на пять дней о пленарных заседаний», — сказал Арахамия на совместном брифинге с сопредседателем группы «За майбутнє» Тарасом Батенко в пятницу в кулуарах парламента.

В свою очередь Батенко также уточнил, что главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме «Слуги народа», собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Мы шокированы таким поведением нашей коллеги госпожи Третьяковой. Я считаю, она не достойна вообще быть народным депутатом Украины», — подчеркнул он.

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Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «За майбутне» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».

Верховная Рада, Галина Третьякова
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