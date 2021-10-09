Картину Пикассо продали за $24,6 млн

Картина кисти Пабло Пикассо в субботу ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby’s.
«Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,61 млн — Ред.)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием «Женщина на корточках» (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.
На этих же торгах за $9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890). За $10,3 млн реализована картина «Спящая обнаженная» китайско-французского абстракциониста Санью (известен также как Чан Юй).
С аукциона был снят без указания причин бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Это произведение (1904-1909) оценивалось от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов ($9 млн — $11,5 млн). Бюст считался потерянным с 1930-х, искусствоведы до 2015 года ничего не знали о местонахождении этого творения Родена.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016