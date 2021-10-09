Целая страна осталась без света из-за сбоев на крупнейших электростанциях

Две крупнейшие электростанции Ливана Дейр-Аммар и Аль-Захрани остановили работу из-за нехватки топлива, из-за этого во всей стране отключили электричество. Об этом сообщает местный телеканал LBC.

По данным канала, Ливан «погрузился в темноту». Проблему пытается решить государственная компания Électricité du Liban.

Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщает, что отключение может продлиться несколько дней.

Électricité du Liban еще в сентябре предупреждала, что стране грозит полное отключение электричества из-за того, что запасы мазута, необходимые для его выработки, находятся на исходе. На некоторых заводах они были полностью израсходованы.

В конце августа в ООН заявили, что Ливану срочно необходимы поставки топлива и электроэнергии, чтобы предотвратить потенциальную «гуманитарную катастрофу».