Компания SmartPayments (ExFrame, OU) открыла офис в Киеве и будет сотрудничать с Минцифрой

Компания ExFrame, работающая в сфере финансовых технологий платежных решений под брендом SmartPayments для оплат онлайн-игр и других сервисов, вышла на украинский рынок, открыв 1 октября свое представительно в Киеве в бизнес-центре, расположенном на ул. Владимирская, 77-А.
Как сообщает пресс-служба компании, в Украине компания ExFrame уже заключила партнерские соглашения с ПриватБанком и IBOX BANK (АО «АЙБОКС БАНК»).
По словам директора по развитию компании Марка Парта, основной фокус развития компании, в том числе на украинском рынке, будет делаться на онлайн играх, распространяемых по системе «free-to-play», моментальных платежах с различными сервисами и т.д.. Также компания намерена сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины по вопросам легализации криптовалют и развитию Украины в цифровой сфере.
SmartPayments является официальным представителем в Украине таких крупных разработчиков и издателей компьютерных игр как Innova и Gajin, а также успешно работает с такими партнерами на рынке СНГ в сфере онлайн-игр и развлечений как Galaxy, Pearl Abyss, 4Game, Gaijin, Warthunder, Innova, в игры которых играют десятки миллионов пользователей по всему миру. Компания работает с платежными системами Visa и Mastercard.
У компании ExFrame уже есть профильная лицензия, которая позволяет проводить любые операции по покупке и продаже цифровых валют, любые виды обмена цифровых валют, а также выпуск собственных электронных денег. Компания также выпустила собственную цифровую валюту SmartCoin, поддерживаемую протоколом ERC20.
ExFrame также получила профильную лицензию в Канаде и планирует занять не менее 25% рынка этой страны по оплатам онлайн-игр к концу года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016