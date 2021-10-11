Компания SmartPayments (ExFrame, OU) открыла офис в Киеве и будет сотрудничать с Минцифрой

Компания ExFrame, работающая в сфере финансовых технологий платежных решений под брендом SmartPayments для оплат онлайн-игр и других сервисов, вышла на украинский рынок, открыв 1 октября свое представительно в Киеве в бизнес-центре, расположенном на ул. Владимирская, 77-А.

Как сообщает пресс-служба компании, в Украине компания ExFrame уже заключила партнерские соглашения с ПриватБанком и IBOX BANK (АО «АЙБОКС БАНК»).

По словам директора по развитию компании Марка Парта, основной фокус развития компании, в том числе на украинском рынке, будет делаться на онлайн играх, распространяемых по системе «free-to-play», моментальных платежах с различными сервисами и т.д.. Также компания намерена сотрудничать с Министерством цифровой трансформации Украины по вопросам легализации криптовалют и развитию Украины в цифровой сфере.

SmartPayments является официальным представителем в Украине таких крупных разработчиков и издателей компьютерных игр как Innova и Gajin, а также успешно работает с такими партнерами на рынке СНГ в сфере онлайн-игр и развлечений как Galaxy, Pearl Abyss, 4Game, Gaijin, Warthunder, Innova, в игры которых играют десятки миллионов пользователей по всему миру. Компания работает с платежными системами Visa и Mastercard.

У компании ExFrame уже есть профильная лицензия, которая позволяет проводить любые операции по покупке и продаже цифровых валют, любые виды обмена цифровых валют, а также выпуск собственных электронных денег. Компания также выпустила собственную цифровую валюту SmartCoin, поддерживаемую протоколом ERC20.

ExFrame также получила профильную лицензию в Канаде и планирует занять не менее 25% рынка этой страны по оплатам онлайн-игр к концу года.