Зеленский подписал революционный закон о платежных услугах

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4364 «О платежных услугах». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сопроводительным документам, закон необходим для модернизации и развития рынка платежных услуг. Он должен способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере страны. Кроме того, он адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, а это в дальнейшем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

При этом украинцам можно будет получать платежные услуги не только в банках, но и у небанковских финучреждений, почтовых и мобильных операторов. Также мобильные операторы с сетями отделений по всей стране могут стать конкурентами банков. Революцией может стать внедрение открытого API или «открытого банкинга» (Open Banking), который заработает в Украине в 2023 году.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка — учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Небанковские представители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

Нацбанк получит право выпускать «цифровую валюту Национального банка Украины», а также создать регуляторную «песочницу» — платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций — поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.