Нардепам предложили заявить в АМКУ на портовую схему Ахметова

«Лига антитраста» обратилась к народным депутатам, чтобы вместе «уговорить» АМКУ расследовать злоупотребления государственного порта в пользу олигарха Ахметова.
В августе там направили в Комитет заявление, где подробно описали как государственный порт «Южный» злоупотребляет монопольным положением и для компаний группы «Метинвест» олигарха Рината Ахметова устанавливает особые лояльные цены на перевалку руды по сравнению с другими украинскими производителями.
Однако изложенные факты об очевидном нарушении госпредприятия не стали основанием для начала расследования. Комитет указал, что права «Лиги антитраста» никак не нарушены, поэтому ничего расследовать не будет.
Поэтому там обратились к народным депутатам с просьбой направить в комитет депутатское обращение с предложением начать исследование/расследование злоупотреблений порта «Южный».
Предприятие обладает высокой долей на рынке перегрузки руды в пределах порта и имеет структурные признаки монополиста. 80-85% всех грузов, проходящих через МТП «Южный» — это железорудное сырье. А 90% руды отправляет Ринат Ахметов. То есть он является главным отправителем «Южного».
Именно монопольное положение позволило госстивидору без объективных на то причин, в один и тот же период, устанавливать для украинских производителей разные цены на услуги по перевалке руды. И, что неудивительно, низким они были для компании Ахметова «Метинвест-Шиппинг».
Только за полгода скидки для олигарха вылились государству примерно в 120 млн. грн. убытков.
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