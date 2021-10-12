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Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе

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Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе

Украина и Европейский Союз призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений, говорится в тексте Совместного заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

«Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины участки вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом», — указано в документе, одобренном президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Также в заявлении выражено сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение работы наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), что «противоречит духу Минских договоренностей и не способствует мирному решению конфликта на востоке Украины».

Кроме того, Россию призвали к выводу войск и техники от восточной границы Украины и Крымского полуострова.

«Мы настойчиво требуем от России выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом, а также обеспечить больше прозрачности и достоверно объяснить развертывание военных сил и техники в этих районах», — отмечается в заявлении.

Сообщается также о том, что ЕС вновь продолжил экономические санкции против России, а их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей.

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В документы выражено осуждение шагов России по принуждению граждан Украины на территориях, которые временно не контролируются правительством Украины, ходатайствовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям.

Украина также приветствовала Выводы Европейского Совета от 24 июня 2021, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС об отношениях с Россией.

Россия, ЕС, Донбасс
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