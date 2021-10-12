Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

Украина и Евросоюз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
Соглашение было подписано в рамках саммита Украина-ЕС.
С украинской стороны свою подпись поставил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Со стороны Евросоюза — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин.
Указанное соглашение снимает рыночные ограничения и связывает Украину с внутренним авиационным рынком ЕС, а Киев будет обязан соблюдать авиационные стандарты Евросоюза.
После подписания соглашения его нужно ратифицировать. Это должны сделать страны-подписанты, Евросоюз и все его государства-члены.
«Мы достигли весомого прогресса со времени 22 саммита. Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент отметил, что соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом — это высокие стандарты полетов, новые возможности для граждан и бизнеса и большее количество рейсов и шире география полетов.
Напомним, что Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения об открытом небе между Евросоюзом и Украиной еще 28 июня этого года.
Ранее глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявлял, что в случае подписания соглашения об открытом небе с ЕС, его компания будет проводить агрессивную экспансию на украинском рынке.
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