Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

Украина и Евросоюз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Соглашение было подписано в рамках саммита Украина-ЕС.

С украинской стороны свою подпись поставил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Со стороны Евросоюза — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и посол Словении в Украине Томаш Менцин.

Указанное соглашение снимает рыночные ограничения и связывает Украину с внутренним авиационным рынком ЕС, а Киев будет обязан соблюдать авиационные стандарты Евросоюза.

После подписания соглашения его нужно ратифицировать. Это должны сделать страны-подписанты, Евросоюз и все его государства-члены.

«Мы достигли весомого прогресса со времени 22 саммита. Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом — это высокие стандарты полетов, новые возможности для граждан и бизнеса и большее количество рейсов и шире география полетов.

Напомним, что Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения об открытом небе между Евросоюзом и Украиной еще 28 июня этого года.

Ранее глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявлял, что в случае подписания соглашения об открытом небе с ЕС, его компания будет проводить агрессивную экспансию на украинском рынке.