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В Украине заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах

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В Украине заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений на дорогах

Полиция установила 23 новых комплекса автофиксации нарушений ПДД — они заработают в 4 городах и 7 областях с 13 октября.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

«С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал он, приведя адреса.

Расположение приборов:

г. Кременчуг — 274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский),

г. Черкассы — ул. Химиков, 50 (направление прибора ул. Черновола),

г. Луцк — ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха), ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого), ул. Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова), ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская),

г. Львов, ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II), ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины), ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского),

Винницкая область — на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий),

Волынская область — на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский),

Донецкая область — на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск), на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое), на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь), на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск), на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь),

Запорожская область — на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье, на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков, на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье,

Николаевская область — на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев,

Ровенская область — на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия, на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов,

Черниговская область — на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

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По данным полиции, таким образом с 13 октября на дорогах Украины будет работать уже 201 комплекс автофиксации.

ПДД, полиция
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