Во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области принято решение о чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации во вторник, на сегодня в области работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тыс. пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

В сообщении отмечается, это связано с тем, что большинство бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договора на поставку природного газа.

«Сейчас мы видим, что только четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому ситуация, которая сложилась, может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне и это в свою очередь может серьезно сказаться на здоровье, жизни жителей области», — отметил заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.

В Львовской ОГА отметили, что поэтому, по решению комиссии, ситуацию в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и нанесла значительный материальный ущерб, признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.