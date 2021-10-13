Путин назначил бывшего украинского прокурора Поклонскую послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. Соответствующий указ Путина опубликован в среду на официальном портале правовых актов.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в документе.

Кабо-Верде — небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

Наталья Поклонская стала известна активной пророссийской позицией во время событий в 2014 году. Она перебежала к РФ из украинских силовых структур, в год аннексии Крыма Россией Поклонская была назначена прокурором на полуострове.

В Интернете тогда был популярен мем «няш-мяш», связанный с образом Поклонской. Он появился после реакции Поклонской на ее популярность в интернете. Отвечая на вопрос, как она относится к своей популярности, Поклонская ответила: «Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу».

Спустя два года, в 2016 году, Поклонская пришла в Госдуму РФ.