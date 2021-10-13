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Зарегистрированная полгода назад компания с уставным фондом 1 тыс. гривен выигрывает в «Укрпочте» тендеры на десятки миллионов долларов

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Зарегистрированная полгода назад компания с уставным фондом 1 тыс. гривен выигрывает в «Укрпочте» тендеры на десятки миллионов долларов

Компания «Тетра-Инвест» (Киев) за последние несколько месяцев выиграла крупные тендеры принадлежащей государству компании "Укрпочта на строительство объектов (логистических и сортировочных центров, складов).

Об этом сообщают Украинские новости.

Так в начале сентября «Укрпочта договорилась с «Тетра-Инвест» о строительстве логистического центра возле аэропорта «Борисполь» за 46 млн долларов, причем для проекта привлечено финансирование ЕБРР и ЕИБ.

В октябре «Тетра-Инвест» выиграла тендер на строительство склада в Одессе для «Укрпочты» уже за 39 млн долларов.

При этом, летом компания побеждала в тендере на строительство складского комплекса для «Укрпочты» во Львове за 50 млн долларов, но информации и подписания договора по тендеру нет.

Согласно госреестру «Тетра Инвест» зарегистрирована 17 марта 2021 года, уставный фонд компании составляет 1 тыс. гривен.

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Собственник и директор компании — Светлана Цикун, она является основателем 7 и деректором 3 компаний.

Одна из этих компаний, а именно «ЕИС» с уставным фондом 5 тыс гривен, зарегистрированная в Тарасовке, Киевская область, еще в начале 2018 года побеждала в тендере на ремонт аэровокзала в Николаеве на 102 млн гривен. Однако николаевские СМИ писали, что компания имеет признаки фиктивности, а именно — ни по юридическому ни по фактическому адресу компании ее сотрудников найти не удалось.

Однако договор с «Тетра Инвест подписывался при участии миинстра инфраструктуры Александра Кубракова и представителей ЕБРР и ЕИБ.

Как сообщалось, январь-июнь 2021 года акционерное общество «Укрпочта» закончило с убытком в размере 9,8 млн гривен против 42,7 млн гривен прибыли за аналогичный период прошлого года.

Укрпошта, тендеры
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