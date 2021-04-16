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Парламентарии обратились к Венедиктовой из-за сомнительного письма прокурора в интересах поставщика гнилых продуктов на фронт

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Парламентарии обратились к Венедиктовой из-за сомнительного письма прокурора в интересах поставщика гнилых продуктов на фронт

Заместитель министра обороны Игорь Халимон не смог объяснить, почему Минобороны всячески способствует победам своего тендерного монополиста «Вийсьсеравис-волонтер» при закупках, а также почему до сих пор игнорирует решение суда, которым победа компании была признана незаконной. Об этом шла речь во время заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

По словам нардепа Александра Савы незаконность тендерных побед поставщика «Вийсьсеравис-волонтер» установлена АМКУ и судом.

«У вас было решение АМКУ и суда по компании, которая обслуживала и поставляла... вы почему не учли, ни решение суда, ни АМКУ», — сказал он.

Вместо ответа на вопрос Халимон начал говорить о компании-конкуренте «Вийсьсеравис-волонтера», у которой прокуратура якобы «установила» нарушения.

Как выяснили депутаты, письмо прокуратуры Киева против конкурента монополиста появился как раз накануне заседания тендерного комитета. В нем прокурор информировала МО о якобы установленном факте нарушения — «подделке документов». Но приняв во внимание дату письма и дату регистрации заявления о нарушениях, депутаты констатировали — за одни сутки прокуратура не могла установить факт подделки, ведь для этого нужны как минимум экспертизы. И вообще, устанавливать подобные факты уполномочен только суд.

Поэтому письмо от прокурора киевской прокуратуры, который и стал основанием для очередной победы «Вийсьсеравис-волонтер» депутаты поставили под сомнение. А некоторые откровенно назвали «заказными».

Более того, парламентарии приняли решение обратиться к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой касательно проверки подчиненных, которые вероятно «подыграли» заинтересованным лицам МО в лоббировании интересов компании-монополиста.

Впоследствии, депутаты вновь поинтересовались у Халимона, почему он все же игнорирует решение суда, которым нарушения были действительно установлены, однако именно у «Вийсьсеравис-волонтера». Тот ответил, что «не помнит».

По словам нардепа Соломии Бобровской, на военных со стороны МО осуществляется давление, когда те отказываются принимать гнилые, испорченные и перемороженные продукты от «Вийсьсеравису».

А нардеп Михаил Заброский заявил, что даже располагает записями разговоров, на которых Халимон лично угрожает военным.

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По данным СМИ, рынок поставки продуктов ВСУ монополизирован сегодня на 90% компанией «Вийсьсеравис-волонтер». И такая ситуация представляет угрозу нацбезопасности. На качество продуктов от этого поставщика поступило уже 80 жалоб.

Ранее сообщалось, что тендерные победы в МО «Вийсьсеравис-волонтер» получает несмотря на высокие цены. И уже системно ей в этом способствуют различные письма — то нардепов, то прокуроров, безосновательно дискредитирующих другие компании-участницы закупок.

госзакупки, Минобороны, продукты, тендеры, Игорь Халимон
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