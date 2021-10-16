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Нардеп Ясько рассказала о критическом состоянии Саакашвили

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Нардеп Ясько рассказала о критическом состоянии Саакашвили

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации, заявила в субботу депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, которая состоит с Саакашвили в отношениях.

«Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку... Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины. В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь», — заявила Ясько в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили — глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента в Украину не рассматривается.

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Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Михаил Саакашвили
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