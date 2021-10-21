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Трамп решил создать собственную соцсеть

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Трамп решил создать собственную соцсеть

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его компания Trump Media & Technology Group (TMTG) запускает социальную сеть TRUTH Social. Заявление политика опубликовала в Twitter его представитель Лиз Харрингтон.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки», — говорится в нем. По словам Трампа, он решил создать соцсеть, «чтобы противостоять тирании Больших технологий».

Бывший глава государства заявил, что многие члены террористического движения «Талибан» имеют аккаунты в Twitter, в то же время «вашего любимого американского президента заставили замолчать». «Это неприемлемо», — считает он.

По словам Трампа, бета-версия сервиса будет доступна для «приглашенных гостей» в ноябре, а полный запуск соцсети запланирован на первый квартал 2022 года.

TMTG также объявила, что завершила процесс слияния с Digital World Acquisition Group, что позволит ей стать публичной компанией, пишет The Hill. по данным MarketWatch, Digital World Acquisition Group была основана 11 декабря 2020 года с целью приобретения другой компании или объединения с ней.

Учетные записи Трампа в крупных соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы в январе этого года после нападения его сторонников на здание Капитолия. Руководство социальных сетей объяснило это решение риском «подстрекательства к насилию» и опасениями, что посты Трампа могут подтолкнуть к беспорядкам в день инаугурации его преемника Джо Байдена.

Бывший президент назвал блокировку его аккаунтов «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды». В октябре Трамп подал иск к Twitter с требованием восстановить его профиль и обвинил сервис в безосновательной цензуре во время его президентства.

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В марте источники Axios сообщили, что Трамп начал переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть. Летом он запустил платформу Gettr в качестве альтернативы существующим сервисам, и назвал ее целью «защиту свободы слова», а также борьбу с «монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей». В день запуска новая соцсеть подверглась атаке хакеров, они взломали в том числе аккаунты бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера и экс-госсекретаря США Майкла Помпео.

Дональд Трамп, соцсети, TRUTH Social
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