Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет «земля-земля»

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия, сообщает The Times со ссылкой на украинского дипломата.
Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.
Министерство обороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля-земля», разработанных MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.
Отмечается, что данные переговоры идут на фоне беспокойства в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории.
Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Brexit, подчеркивает издание.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016