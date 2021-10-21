В ЕС считают, что Украина не готова к синхронизации украинских электросетей с европейскими

Украинский рынок электроэнергии все ещё далек от имплементации стандартов Европейского Союза, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.», — сказал Маасикас на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг.

Напомним, что синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) запланирована на 2023 год. На февраль 2022 года запланирована тестовая работа ОЭС и энергосистемы Молдовы в изолированном режиме, что является одним из этапов интеграции отечественной энергосистемы в ENTSO-E.

Экономический эффект от синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E составит $1,5 млрд в год.