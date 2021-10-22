Зеленский призвал ЕС защищать энергетическую независимость с помощью Украины

Европейский союз должен обеспечить свою энергетическую безопасность и самостоятельность в сфере энергетики, используя при этом возможности Украины. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. Заявление украинского лидера цитирует Agence France-Presse (AFP) по полученному письменному документу.
«Надеюсь, что страны ЕС осознают, насколько сейчас особенно необходимо прилагать совместные усилия и добиваться, чтобы соблюдались европейский ценности и законы». По его словам, это «единственный способ обеспечить энергетическую независимость Европы». Глава государства добавил при этом, что Украине в этой сфере есть что предложить.
Он отметил, что ее «возможности прокачки газа достаточны не только для того, чтобы нормализовать ситуацию, но и чтобы защитить Европу на ближайшие годы от тарифного шока». По словам Зеленского, Украина располагает очень хорошими условиями хранения газа«.
«Предложения Украины абсолютно прозрачные и весьма эффективные... Если Россия поставит газ, Украина гарантирует его транзит в Европу», — подчеркнул политик.
При этом он высказал мнение, что Россия намерена заставить Европу начать использовать «Северный поток −2», не соблюдая при этом существующие европейские правила.
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