Глава ведущей фракции Европарламента призвал выработать жесткую линию в отношении России

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал выработать жесткую линию в отношении России в связи с газопроводом «Северный поток — 2», заявив, что РФ использует поставки газа в Европу в качестве политического оружия. С подобным утверждением он выступил в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel.
«Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия», — утверждал Вебер. При этом он добавил, что получение разрешения на эксплуатацию газопровода «вряд ли возможно, если российское руководство не готово к сотрудничеству и увеличению объемов поставок». В этом контексте глава ЕНП высказался за выработку жесткой линии в отношении России.
Таким образом, он присоединился к сопредседателю немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналене Бербок, которая возложила на Россию ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призвала не выдавать разрешения на запуск «Северного потока — 2» до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. Политик заметила, что высокие цены на газ в Европе связаны с повышенным спросом и низким предложением. Кроме того, она утверждала, что при этом можно наблюдать «игру в покер» со стороны России: поставки газа прилично сократились.
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