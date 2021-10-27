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На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

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На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив ее в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.

Иск был подан еще 20 сентября, однако о нем стало известно только во вторник, 26 октября. Истцами выступили Джон Доу, который работал в семье "управляющим домашним хозяйством" с января 2017 года по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018 года по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляет услуги безопасности для семьи Цукерберг.

Согласно искам, помимо сексуальных домогательств и дискриминации, Чан и Цукерберг обвиняются в том, что своевременно не выплачивали зарплату сотрудникам. Как отмечает телеканал, сама компания Facebook не участвует в судебных процессах.

Представитель семьи Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения против Цукерберга и заявил, что их подтвердить невозможно.

По данным NBC, суд не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ перед судом.

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Крупнейшая социальная сеть Facebook переживает в последние месяцы шквал критики в пренебрежении безопасности пользователей и сознательной манипуляции контентом для увеличения прибыли. Очередной кризис последовал после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей, а также призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых СМИ опубликовали несколько обличительных статей. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Глава Facebook Марк Цукерберг дал отповедь критикам Facebook, заявив, что против соцсети идет спланированная кампания.

Facebook, Марк Цукерберг, домогательство
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