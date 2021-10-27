Еще несколько областей с 30 октября переходят в «красную» зону по COVID-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в среду установила с 30 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 еще в семи областях Украины, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей », - написал Немчинов в своем Телеграм-канале в среду.
Как отмечается в сообщении, красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. «В частности, запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения», — написал Немчинов.
Как сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, с 18 октября — также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября — в Сумской области, с 26 октября — в Ровенской и Николаевской.
Таким образом, с 30 октября количество областей с «красным» уровнем эпидопасности достигнет 15. Всего в Украине 24 области.
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