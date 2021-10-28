Дени Вильнев может снять целую трилогию по циклу «Хроники Дюны»

Дени Вильнев планирует снять трилогию по роману «Дюна», сообщает Entertainment Weekly. Режиссер хочет экранизировать вторую книгу Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

После того как первая «Дюна» стала самой кассовой картиной, одновременно представленной в кинотеатрах и на канале HBO Max, киностудии Legendary и Warner Bros. объявили, что начали разрабатывать сиквел «Дюна: Часть вторая».

Всего в цикл «Хроники Дюны» писателя Фрэнка Герберта входят шесть книг: «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-Император Дюны», «Еретики Дюны», «Капитул Дюны». Сюжет первого фильма Дени Вильнева основан на первой половине одноименного романа, сиквел будет снят по второй половине. Режиссер считает, что адаптация «Мессии Дюны» также важна, чтобы рассказать зрителю всю историю жизненного пути Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе).

«Я всегда представлял себе три фильма. Дело не в том, что я хочу создать франшизу, но „Дюна“ — это огромная эпопея, — сказал Вильнев. — Чтобы реализовать весь замысел автора, я думаю, понадобится как минимум три фильма. Я мечтаю сделать это. Было бы интересно проследить за развитием Пола Атрейдеса на его длинном жизненном пути».

Премьера сиквела планируется на октябрь 2023 года.