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Киев на пороге «красной» зоны, в пятницу примут решение

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Киев на пороге «красной» зоны, в пятницу примут решение

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева соберется на заседание в пятницу, 29 октября, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

«В столице третий день показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город — фактически на пороге „красной“ зоны. Решение об установлении „красного“ уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за последние сутки заболели 1 451 человек, скончались — 39 жителей. В больницах находятся 3 334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 452, в том числе 27 ребенка — с подозрением на заболевание.

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В тяжелом состоянии 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных, 59 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Кроме того, по словам Поворозника, в кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Киев, карантин
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