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В «Евросолидарности» заявили о слежке за Порошенко

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В «Евросолидарности» заявили о слежке за Порошенко

Политическая партия «Европейская солидарность» сообщает об организованной властью незаконной слежке за пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте политсилы в четверг.

«Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что «означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей».

«О позорном факте незаконной слежки сразу в предусмотренный законом способ была уведомлена Национальная полиция Украины... Это не первый факт преследования лидера партии «Европейская солидарность», — подчеркивают в партии.

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Как сообщалось, в июне 2020 года сопредседатель фракции «Евросолидарность» в Верховной Раде Артур Герасимов уже заявлял, что за Порошенко ведется незаконная слежка.

По заявлению народных депутатов Офис генерального прокурора открыл уголовное производство, расследование которого поручили Государственному бюро расследований.

Петр Порошенко, слежка
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