В «Евросолидарности» заявили о слежке за Порошенко

Политическая партия «Европейская солидарность» сообщает об организованной властью незаконной слежке за пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.
Соответствующее сообщение обнародовано на сайте политсилы в четверг.
«Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что «означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей».
«О позорном факте незаконной слежки сразу в предусмотренный законом способ была уведомлена Национальная полиция Украины... Это не первый факт преследования лидера партии «Европейская солидарность», — подчеркивают в партии.
Как сообщалось, в июне 2020 года сопредседатель фракции «Евросолидарность» в Верховной Раде Артур Герасимов уже заявлял, что за Порошенко ведется незаконная слежка.
По заявлению народных депутатов Офис генерального прокурора открыл уголовное производство, расследование которого поручили Государственному бюро расследований.
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