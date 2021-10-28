В «Евросолидарности» заявили о слежке за Порошенко

Политическая партия «Европейская солидарность» сообщает об организованной властью незаконной слежке за пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте политсилы в четверг.

«Власти Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что «означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей».

«О позорном факте незаконной слежки сразу в предусмотренный законом способ была уведомлена Национальная полиция Украины... Это не первый факт преследования лидера партии «Европейская солидарность», — подчеркивают в партии.

Как сообщалось, в июне 2020 года сопредседатель фракции «Евросолидарность» в Верховной Раде Артур Герасимов уже заявлял, что за Порошенко ведется незаконная слежка.

По заявлению народных депутатов Офис генерального прокурора открыл уголовное производство, расследование которого поручили Государственному бюро расследований.