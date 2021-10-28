В Киеве с понедельника вводят ограничения «красной» зоны

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в Киеве жёстких карантинных ограничений с 1 ноября.
А именно:
Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:
— заведения питания,
— отели,
— спортзалы,
— фитнес-центры,
— ЦНАПы,
— управления пенсионного фонда,
— массовые мероприятия,
— ТРЦ
Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты.
Дети и подростки посещают ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.
С понедельника дети за парты не возвращаются. С 1 ноября столичные школьники с 1-го по 11 класс будут обучатся в дистанционном режиме в связи с ситуацией с COVID-19 в городе, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, ученый процесс возобновится только в дистанционном режиме, это касается всех учащихся, с 1го по 11-й класс», — заявил Кличко.
Что касается детских садов: они работают, но с правилами «красной» зоны — при условии вакцинации 100% персонала.
В то же время власти Киева не будут закрывать общественный транспорт в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице, однако пассажирам необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
«Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем должны будут пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей», — сказал Кличко на брифинге в четверг.
Мэр подчеркнул, что меры вводятся, поскольку «нет других вариантов», чтобы уберечь жизнь и здоровье людей и не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать большого количества больных.
Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в красную зону.
«Решение о переводе города в „красную“ зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение», — заявил Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016