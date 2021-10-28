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В Киеве с понедельника вводят ограничения «красной» зоны

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В Киеве с понедельника вводят ограничения «красной» зоны

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в Киеве жёстких карантинных ограничений с 1 ноября.

А именно:

Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:

— заведения питания,
— отели,
— спортзалы,
— фитнес-центры,
— ЦНАПы,
— управления пенсионного фонда,
— массовые мероприятия,
— ТРЦ

Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

С понедельника дети за парты не возвращаются. С 1 ноября столичные школьники с 1-го по 11 класс будут обучатся в дистанционном режиме в связи с ситуацией с COVID-19 в городе, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, ученый процесс возобновится только в дистанционном режиме, это касается всех учащихся, с 1го по 11-й класс», — заявил Кличко.

Что касается детских садов: они работают, но с правилами «красной» зоны — при условии вакцинации 100% персонала.

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В то же время власти Киева не будут закрывать общественный транспорт в связи с ужесточением карантинных ограничений в столице, однако пассажирам необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

«Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем должны будут пассажиры, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей», — сказал Кличко на брифинге в четверг.

Мэр подчеркнул, что меры вводятся, поскольку «нет других вариантов», чтобы уберечь жизнь и здоровье людей и не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать большого количества больных.

Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в красную зону.

«Решение о переводе города в „красную“ зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение», — заявил Кличко.

Киев, карантин
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