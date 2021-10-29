В Египте дефицит мест в дорогих отелях из-за притока россиян

В Египте наблюдается дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного притока» российских туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на египетское посольство в Москве.

«Текущий дефицит номеров временный из-за беспрецедентного притока туристов из России на египетские курорты, он наблюдается в роскошных отелях от пяти звезд и выше», — сообщили в посольстве.

При этом дипломаты отметили, что в других отелях много свободных номеров. Также из-за повышенного спроса на египетские курорты, в стране «каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — отметили в посольстве.

Кроме того, в Египте добавили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается стабильной и «нет никаких признаков ее ухудшения из-за российских туристов» на курорты Хургады и Шарм эш-Шейха.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.