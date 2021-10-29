В Египте дефицит мест в дорогих отелях из-за притока россиян

В Египте наблюдается дефицит номеров в пятизвездочных отелях из-за «беспрецедентного притока» российских туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на египетское посольство в Москве.
«Текущий дефицит номеров временный из-за беспрецедентного притока туристов из России на египетские курорты, он наблюдается в роскошных отелях от пяти звезд и выше», — сообщили в посольстве.
При этом дипломаты отметили, что в других отелях много свободных номеров. Также из-за повышенного спроса на египетские курорты, в стране «каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — отметили в посольстве.
Кроме того, в Египте добавили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается стабильной и «нет никаких признаков ее ухудшения из-за российских туристов» на курорты Хургады и Шарм эш-Шейха.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016