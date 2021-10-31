НАПК проверяет Тимошенко из-за форума «Украина 30»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко на соблюдение законодательства о конфликте интересов в ситуации с организацией президентского форума «Украина 30». Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на НАПК.
«Агентство обещает, что по результатам этого мониторинга установит наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко», — сообщает СМИ.
27 сентября издание «Бабель» опубликовало материал, в котором назвал организаторов форума «Украина 30» — это компания Goodmedia. К марту прошлого года главой был заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко, потом компанию возглавила его жена Елена. Именно она без конкурса была выбрана организатором президентского форума, за что, как уверяют СМИ, получила миллионы гривен.
В материале также было сказано, что средства на проведение форума были выделены компаниями ДТЭК ВИЭ и ДТЭК, которые принадлежат Ринату Ахметову. За то, чтобы принять в нем участие, они заплатили 3,5 миллиона гривен.
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