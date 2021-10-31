Майкл Джексон больше не является самой зарабатывающей мертвой знаменитостью

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В него вошли 13 человек: музыканты, писатели и другие деятели культуры.

Первое место в списке занял британский детский писатель Роальд Даль, автор повестей «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Ведьмы». Это связано с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений. Сделка с компанией Roald Dahl Story Company обошлась стриминговому сервису в $684 млн.

Даль умер от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Посмертные доходы писателя за прошедший год, по данным Forbes, составили $700 млн.

Предыдущие восемь лет — с 2013 по 2020 годы — рейтинг возглавлял певец Майкл Джексон. В этот раз он занял третью строку рейтинга c доходом $75 млн. За год его лейбл Mijac Music привлек около $30 млн инвестиций, а песни исполнителя собрали 1,3 млрд прослушиваний на разных стриминговых площадках.

На втором месте — американский музыкант Принс ($120 млн). Родственники певца продали 43% наследства, включая авторские права на песни.

В рейтинг также вошли:

художник-карикатурист Чарльз Шульц — $40 млн;

детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел) — $35 млн;

певец и актер Бинг Кросби — $33 млн;

певец и актер Элвис Пресли — $30 млн;

гольфист Арнольд Палмер — $27 млн;

поэт-песенник Джерри Гоффин — $23 млн;

певец Лютер Вандросс — $21 млн;

регги-музыкант Боб Марли — $16 млн;

рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) — $15 млн;

музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон — $12 млн.

В рейтинге учитывались доходы с 30 октября 2020 года по 30 октября 2021 года. Авторы составляли список с учетом данных маркетинговых исследований и интервью с отраслевыми инсайдерами. Суммы указаны без вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов. Совокупные доходы 13 умерших знаменитостей за год выросли в три раза и составили почти $1 трлн.