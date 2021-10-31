Майкл Джексон больше не является самой зарабатывающей мертвой знаменитостью

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В него вошли 13 человек: музыканты, писатели и другие деятели культуры.
Первое место в списке занял британский детский писатель Роальд Даль, автор повестей «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Ведьмы». Это связано с приобретением Netflix прав на экранизацию его произведений. Сделка с компанией Roald Dahl Story Company обошлась стриминговому сервису в $684 млн.
Даль умер от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Посмертные доходы писателя за прошедший год, по данным Forbes, составили $700 млн.
Предыдущие восемь лет — с 2013 по 2020 годы — рейтинг возглавлял певец Майкл Джексон. В этот раз он занял третью строку рейтинга c доходом $75 млн. За год его лейбл Mijac Music привлек около $30 млн инвестиций, а песни исполнителя собрали 1,3 млрд прослушиваний на разных стриминговых площадках.
На втором месте — американский музыкант Принс ($120 млн). Родственники певца продали 43% наследства, включая авторские права на песни.
В рейтинг также вошли:
В рейтинге учитывались доходы с 30 октября 2020 года по 30 октября 2021 года. Авторы составляли список с учетом данных маркетинговых исследований и интервью с отраслевыми инсайдерами. Суммы указаны без вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов. Совокупные доходы 13 умерших знаменитостей за год выросли в три раза и составили почти $1 трлн.
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