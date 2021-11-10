В Крыму бывшего мэра Симеиза арестовали за шпионаж в пользу Украины

Арестованным по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины жителем Ялты является депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко, сообщает «Крыминформ».
По данным агентства, 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании горсовета депутатские полномочия Ломенко были прекращены по собственному желанию с 25 октября 2021 года.
«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России», — сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ.
Ломенко ранее также был мэром курортного поселка Симеиз.
Ломенко стал мэром Симеиза в 2013 году еще при украинской власти. Его кандидатуру выдвинула Партия регионов после того, как в феврале 2013 был расстрелян в собственной машине его предшественник на этом посту Кирилл Костенко, который также шел во власть от регионалов. По информации Lb.ua, в 1990-е годы Костенко состоял в одной из организованных преступных группировок (ОПГ), а в 2011 году его задерживали по подозрению в получении взятки в 400 тыс. гривен руководителей частных предприятий за получение земельных участков. Однако через несколько недель Костенко был освобожден.
В мае 2017 года Ломенко учредил и возглавил крымскую региональную общественную организацию «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма», уточнил «Крыминформ». Организация была зарегистрирована в Симеизе по адресу местного продуктового рынка. Ликвидирована самим же Ломенко в октябре 2021 года.
В Ялтинский городской совет Ломенко прошел как одномандатник, состоял во фракции «Единая Россия».
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