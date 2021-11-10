В РФ зафиксирован новый рекорд по числу умерших за сутки из-за COVID

За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции умерли 1239 человек. Это новый максимум. Второй день подряд в этой стране фиксируется более 1200 летальных случаев.

Общее число умерших с начала пандемии, по данным местного оперативного штаба, достигло 250 454.

Максимальная смертность зафиксирована на фоне рекордных показаний по заболеваемости, которые фиксировались в последние две недели. При этом за последние сутки число новых случаев инфицирования оказалось минимальным с 26 октября — 38 058.