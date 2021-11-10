США предупредили РФ о возможных последствиях из-за российских войск на границе с Украиной

США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной, заявила помощница главы госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.
В интервью агентству Associated Press она указала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о возможных последствиях за необычную военную активность близ Украины.
Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев.
«Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США», — добавила она.
Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину и осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде.
Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ «успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести».
«Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной», — подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
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